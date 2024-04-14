اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 أبريل 2024 03:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة والدة محافظ الغربية والعزاء غداً بمسجد المشير

الأحد، 14 أبريل 2024 02:21 م
وفاة والدة محافظ الغربية والعزاء غداً بمسجد المشير طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الغربية فى بيان لها، وفاة والدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضحت المحافظة أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا، على أن يقام العزاء غداً الاثنين بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.







محافظ الغربية

وفاة والدة محافظ الغربية

طنطا

عزاء والدة محافظ الغربية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة