وفاة والدة محافظ الغربية والعزاء غداً بمسجد المشير

الغربية مصطفى عادل

أعلنت محافظة الغربية فى بيان لها، وفاة والدة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضحت المحافظة أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا، على أن يقام العزاء غداً الاثنين بقاعة السلام بمسجد المشير بالتجمع الخامس.