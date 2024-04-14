الغرف التجارية: انخفاض سعر الأرز 23% فى الأسواق والكيلو بـ26.95 جنيه

أعلن اتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار الأرز في الأسواق بنسبة 23% لتسجل مستويات سعرية 26.95 جنيه للكيلو مقارنة بسعر 35 جنيها..

وأشار الاتحاد على لسان الدكتور علاء عز الأمين العام، إلى أن السعر النهائي للمستهلك يختلف بحسب الشركة المنتجة وكذلك يختلف بين الأرز السائب والأرز المعبأ، والأرز رفيع الحبة والأرز العريض.



يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة الفاو توقعات ارتفاع إنتاج مصر من الأرز إلى 3.9 مليون طن في موسم 2023/ 2024 مقابل 3.7 مليون طن تم تقديرها في الموسم السابق.

وكانت الحكومة عقدت عدة اجتماعات خلال الأسبوع الأخير من مارس 2024 مع رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وقيادات كبرى الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية والسلاسل التجارية بهدف التعجيل بخفض الأسعار لتتواكب مع انخفاض أسعار العملات الأجنبية واستقرار سوق الصرف، والحجم الكبير من الافراجات التي تمت في الاسابيع الأخيرة.

وأكد بيان مشترك بين اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تكاتف التجار والصناع مع الدولة بهدف خفض أسعار السلع الاساسية ليشعر المواطن بفرق واضح في مستويات الأسعار ونتاج الإصلاحات والذى سيتعاظم مع العديد من المبادرات التي سيقوم بها الاتحادين في اطار دورهما الوطنى.