الداخلية السعودية: ضبط 20 ألفا و667 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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ضبطت وزارة الداخلية السعودية، 20 ألفا و667 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة كافة.



وذكرت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 4 وحتى 10 أبريل الجاري، شملت ضبط 14 ألفا و805 مخالفين لنظام الإقامة، و3 آلاف و860 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2002 مخالف لنظام العمل.



وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 959 شخصا، كما تم ضبط 58 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وكذلك ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.



وحذرت الداخلية السعودية، من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، من أنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، فضلا عن مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.