التليفزيونات والموبايلات يقودان تراجع واردات مصر من السلع الاستهلاكية

كتب مدحت عادل

لعبت واردات التليفزيونات والهواتف المحمولة دورا كبيرا في تراجع القيمة الإجمالية لواردات مصر الإجمالية من السلع الاستهلاكية المعمرة العام الماضي، رغم ارتفاع واردات سيارات الركوب بشكل كبير.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من التليفزيونات بقيمة 391 مليون و269 ألف دولار بنهاية عام 2023، حيث سجلت 13 مليونا و287 ألف دولار العام الماضي 2023، بينما كانت 404 ملايين و556 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2022، أما الهواتف المحمولة فقد تراجعت بقيمة بلغت 338 مليون و37 ألف دولار خلال نفس الفترة، حيث بلغت وارداتها الإجمالية نحو 5 ملايين و238 ألف دولار بنهاية 2023، مقابل 343 مليون و275 ألف دولار فى نفس الفترة من عام 2022.

وتضمنت قائمة تراجعات السلع الاستهلاكية أيضا واردات الثلاجات والتي تراجعت بقيمة بلغت 30 مليونا و700 ألف دولار، حيث سجلت 126 مليونا و834 ألف دولار بنهاية 2023، مقابل 157 مليونا و534 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بينما تراجعت واردات الغسالات بقيمة 9 ملايين و286 ألف دولار، حيث بلغت 24 مليون و573 ألف دولار عام 2023، مقابل 33 مليون و859 ألف دولار عام 2022، وفى المقابل ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب بقيمة 167 مليونا و626 ألف دولار، فسجلت ملياري و98 مليون دولار، بينما كانت نحو مليار و931 مليون دولار في العام المناظر له 2022.

وإجمالا تراجعت واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة عام 2023 بقيمة بلغت 832 مليون و388 ألف دولار، حيث سجلت نحو 3 مليارات و390 مليون دولار، بينما كانت 4 مليارات و222 مليون دولار في عام 2022.