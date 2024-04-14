البيئة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تسريبات أو تلوث من سفينة خليج العقبة

منال العيسوى

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه جارى رفع درجة الاستعداد بمركز مكافحة التلوث البحري فى مركز السلام بشرم الشيخ، لمواجهة حدوث أي تسريبات أو تلوث من سفينة خليج العقبة.

ومن جانبه تابع الدكتور على أبو سنة الإجراءات القانونية والفنية الجارية من إدارة المحميات بشأن السفينة، ووجه برفع حالة الاستعداد والطوارئ البيئية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، باستمرار جهود الرصد الساحلى والمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية، للوقوف على توافر كافة الاشتراطات البيئية ووسائل الحماية والسلامة والأمان للزائرين، وممارسى الأنشطة البحرية خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

كان الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة شارك في أعمال المتابعة والمرور على اليخوت السياحية والأنشطة الساحلية بمواقع الغوص والأنشطة البحرية بالمحميات الطبيعية بساحل شرم الشيخ ومحمية رأس محمد وذلك برفقة فريق عمل محميات جنوب سيناء، عقب الابلاغ عن جنوح إحدى السفن الدولية بمنطقة خليج العقبة والذي تزامن مع فترة العيد، وذلك بناء علي البلاغ الوارد من مدير محميات جنوب سيناء، ومركز المساعدات المتبادلة بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن عن وجود .