اليوم السابع
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إسرائيل تعدل تحذيرًا سابقًا للسكان بالاحتماء في إشارة لانتهاء تهديد الهجوم

الأحد، 14 أبريل 2024 02:54 ص
إسرائيل تعدل تحذيرًا سابقًا للسكان بالاحتماء في إشارة لانتهاء تهديد الهجوم جيش الاحتلال
أحمد علوى

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عدّل جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا سابقا كان قد أطلقه للسكان بالاحتماء في إشارة لانتهاء تهديد الهجوم الإيراني.

ويذكر ان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري،قد اعلن منذ قليل، إن منشأة عسكرية في جنوب إسرائيل، تعرضت لأضرار طفيفة بعد الهجوم الذي شنته إيران باستخدام مسيرات وصواريخ.

وأعلن دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحـتـلال، إصابة مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، مشيرا إلى أن الحدث ما زال جاريا وعدد الصواريخ التي أطلقت تجاوز 200.

أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلينا، مؤكدا سقوط صاروخ في قاعدة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تسبب في أضرارا مادية طفيفة.







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