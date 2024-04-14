أحمد عمر هاشم: وزير الأوقاف أحدث صحوة دعوية على الساحة ونطالبه باستمرارها

كتب لؤى على

قال الدكتور أحمد عمر هاشم،عضو هيئة كبار العلماء، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، أحدث صحوة دعوية على الساحة في مجالس الحديث النبوية والمجالس القرانية وفي الدعوة إلى الله ، وأقول لوزير الأوقاف إننا في حاجة إلى استمرار تلك الصحوة ولا تقتصر علي شهر رمضان، فنحن في أمس الحاجة لتصحيح المفاهيم الخاطئة التي وقع فيه شباب أمتنا، ونطالبك بمضاعفة جهودك في الدعوة الموفقة لاننا في أمس الحاجة الي ذلك .



وأضاف في كلمته خلال تكريم وزارة الأوقاف المجموعة الأولى من شركاء النجاح فى شهر رمضان، أن مجالس الحديث والقرأن هي مجالس مباركة كنا في حاجة لها، فوزارة الأوقاف بها ائمة أجلاء نريد ان نعطي العلماء حصانة اعضاء مجلس النواب ، وان نغنيهم من الاحتياج .



يذكر أن من المكرمين الدكتور أحمد عمر هاشم و الدكتور عبد الله النجار والشيخ خالد الجندي والداعية خالد الجمل،و الشيخ حشاد والدكتور نعينع والشيخ الخشت والشيخ عبد الفتاح الطاروطي و الشيخ الحلفاوي والشيخ طه النعماني والشيخ تميم المراغي والشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أبو فيوض والشيخ محمود عبد الباسط الحسيني والشيخ محمد عبد البصير والشيخ الغيطاني و الشيخ محمود على حسن والشيخ محمد الطاروطي والشيخ عبد اللطيف وهدان والمبتهل محمد الجزار.



