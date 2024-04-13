8 مكاتب لاستخراج الشهادات الصحية للزواج ببنى سويف.. تعرف عليها

بنى سويف هانى فتحى

خصصت مديرية الصحة ببنى سويف، 8 مكاتب لاستخراج الشهادة الصحية للزواج، والتى تعد من شروط عقد القران التى يحتاج إليها المقبولين على الزواج.

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، 8 أماكن لاستخراج الشهادة الصحية للزواج 2023 فى بنى سويف وهى رعاية الطفل ببنى سويف، الوحدة الصحية بباروط، المركز الطبى فى ببا، المركز الطبى بناصر، وحدة قمن العروس الصحية بالواسطى، وحدة المماليك الصحية بإهناسيا، الوحدة الصحية ببدهل فى سمسطا، رعاية طفل الفشن.

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، أن أن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الصحية للزواج هى بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشخص على أن تكون سارية، إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى الخاصة بالطرف الآخر، صورة شخصية للشخص المقبل على الزواج.