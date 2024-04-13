وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن خدمات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن مبادرات وخدمات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" خلال الربع الأول من عام 2024، حيث قام مشروع مودة بالاستمرار والتوسع في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية واللقاءات التدريبية من خلال مبادراته المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات المشروع إلى ما يقرب من 100 ألف مستفيد خلال الربع الأول "يناير _ مارس " من عام 2024.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحقيق رؤية وزارة التضامن الاجتماعي في تنمية الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالمعلومات والمهارات اللازمة لتأسيس كيان أسري سوي ومتماسك.

ونجح المشروع في الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال الشراكة والتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، ومن خلال التنويع في المبادرات المختلفة، حيث قام المشروع بتدريب طلاب وطالبات الجامعات الحكومية المصرية، والمعاهد العليا والمتوسطة، بالإضافة للمبادرات التدريبية المتخصصة ومنها التدريبات المتخصصة للمخطوبين "بحضور طرفي العلاقة" والتدريبات المتخصصة للمتعافين من الإدمان وأسرهم، وأيضاً تدريبات أبناء المحافظات الحدودية والتدريبات الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى اللقاءات والحملات التوعوية التي نفذها المشروع في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما تم إطلاق الدليل التدريبي الخاص بمبادرة مودة

الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث يقوم الدليل بتقديم محتوى ثري وشامل يتناول مختلف جوانب الحياة الأسرية، من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ،كما تم تدشين خدمة الاستشارات الرقمية " اسأل مودة "، والتي تقوم على توفير دعم ومساندة للأفراد والأسر لمواجهة التحديات الزوجية والأسرية التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، وذلك من خلال بناء علاقة تفاعلية مع الجمهور، وتفعيل التواصل المباشر بين المشروع والمستخدمين.

وتستهدف كذلك المقبلين علي الزواج والمتزوجين والأسر التى تعانى من مشاكل أسرية، حيث يتم التواصل والرد من خلال عدد من الخبراء المتميزين فى خلال 48 ساعة وفى سرية تامة ومجاناً، فضلاً عن بنك إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً وتكراراً يمكن الإطلاع عليه ،و تفاعل المستفيدون مع خدمة الاستشارات الرقمية، حيث وصل عدد الأسئلة الى ما يقرب من 2000 سؤال خلال شهر واحد من إطلاق الخدمة، كما تخطت أعداد المترددين على منصة مودة الرقمية عدد 5 مليون مستفيد ومستفيدة.

وخلال الربع الأول من العام أيضاً قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكولي تعاون من أجل تحفيز الشباب والفتيات لتلقى تدريبات مودة المتخصصة للمخطوبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم حزمة من التيسيرات والتأهيل للمقبلين على الزواج ممن تم اجتيازهم تدريبات مودة وأيضا الإعلان الدائم والمستمر عن خدمات مشروع مودة والمنصة الإلكترونية له.



