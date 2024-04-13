وزارة الرى تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لإزالة التعديات بعد عيد الفطر

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عن انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل بعد عيد الفطر ، مشيراً إلى أن هذه الموجات من الإزالات تتم تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديريات الأمن بكل محافظة.



وأوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم خلال المرحلة الأولى من الموجه إزالة 2800 حاله تعدى ، و 1552 حالة تعدى في المرحلة الثانية، بطول المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد 1590 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.



الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات، حيث تم إزالة 82 ألف و 43 حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى اليوم فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، و الحفاظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل وفرعية لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أي عوائق ، والتركيز على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها ، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.