وزارة‫ الرى: إزالة 81 ألفا و689 مخالفة على النيل منذ 2015

كتبت أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية و الرى ، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، فى محافظات "‎‎المنوفية - البحيرة - الدقهلية - الغربيه- القليوبية -سوهاج- الأقصر- قنا"، حيث تمت إزالة 44 مخالفة على النهر ليصل إجمالى ما تمت إزالة حوالى 81 ألفا و 689 مخالفة منذ يناير 2015.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، أن كافة أجهزته في يقظة تامة لوأد أي محاولة للتعدي على النهر وأنها ستقف بالمرصاد حيال كل من تسول له نفسه لنيل أي مكتسبات دون وجه حق.

‏‎ويعد قطاع حماية النيل أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.