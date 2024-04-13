ننشر مواقيت الصلاة السبت 13/4/2024 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:00 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:42

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:02 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:48 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:55

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:52

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 6:08 م

وقت صلاة العشاء 7:25 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:27