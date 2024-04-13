نصائح للأمهات لتنظيم نوم طفلك استعدادًا للامتحانات بعد انتهاء إجازة العيد

كتبت مروة هريدى

تواجه الأمهات تحديًا كبيرًا مع أولادها خاصة بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، حيث تسعى الأمهات جاهدة لإعادة ضبط نوم أطفالها خاصة بالنسبة للذين يستعدون لاستئناف العودة إلى المدارس والمذاكرة استعدادًا لدخول امتحانات الترم الثانى من العام الحالى، ويقدم موقع "Healthline" مجموعة من النصائح للأمهات لإعادة ضبط الساعة البيولوجية لأطفالها بعد انقضاء إجازة العيد.

بعد انتهاء إجازة العيد.. نصائح للأمهات لتنظيم نوم طفلك استعدادًا للامتحانات

النوم مبكرًا

يجب على الأمهات مساعدة أطفالها على النوم مبكرًا قبل استئناف نزولهم للمدراس والاستعداد للامتحانات من أجل استعادة نشاطهم وتركيزهم، عن طريق تحفيزهم للذهاب إلى السرير فى وقت مبكر.

تحديد عدد ساعات النوم

من المهم جدًا حصول الطفل على عدد ساعات كافى من النوم الهادئ حتى يمكنه أداء المهام الدراسية المطلوبة منه على أكمل وجه، خاصة أن قلة النوم عاملًا كافيًا لقلة التركيز الذي يعانى منه معظم الأطفال سواء عند النزول مبكرًا للمدرسة أو أثناء مذاكرة دروسهم.

الابتعاد عن المشروبات التى تحتوى على الكافيين

يجب منع تناول الأطفال المشروبات التى تحتوى على الكافيين، حيث يساعد هذا الأمر على تجنب السهر ويساعدهم على النوم مبكرًا، وبوجه خاص منع تناول هذه المشروبات قبل ساعات من موعد نومهم ليلًا.

منع استخدام الموبايلات قبل النوم

أثبتت العديد من الدراسات الأضرار البالغة التى تسببها استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم بالنسبة للكبار والصغار على حد سواء، لأن الضوء الأزرق المنبعث من تلك الأجهزة يوقف أو يمنع إنتاج الميلاتونين الذى يتسبب فى الأرق ومنع النوم.

تناول وجبة العشاء مبكرًا

تحديد موعد تناول وجبة العشاء فى وقت مبكر له أثر كبير على الجدول الإيقاعى للنوم، لذلك من المهم تقديمها لأطفالك مبكرًا، من أجل الحصول على نوم صحى وهادئ.