ننشر جداول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادات الأزهرية

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الازهر الشريف، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2023-2024 لسنوات النقل بمراحلها المختلفة، والشهادات، وذلك على النحو الآتى:
ننشر جداول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادات الأزهريةالإثنين، 18 مارس 2024 12:23 م
الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف
كتب ـ لؤى على
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