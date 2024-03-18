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ننشر جداول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادات الأزهرية

الإثنين، 18 مارس 2024 12:23 م
ننشر جداول امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل والشهادات الأزهرية الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف
كتب ـ لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الازهر الشريف، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2023-2024 لسنوات النقل بمراحلها المختلفة، والشهادات، وذلك على النحو الآتى: 
 
 
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جدول امتحانات النقل والشهادات الارهربة
 
 
 
 






امتحانات الثانوية الازهرية

جدول الشهادة الثانوية

جدول امتحانات الازهر

الثانوية الازهرية



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