نصائح لتناول الطعام باعتدال بعد موسم الأعياد

كتبت إيناس البنا

فى العيد يحب الجميع الاحتفال والفرح ومن مظاهر الاحتفال لدى الكثير تناول الأشكال الزاهية من الطعام، ولكن قد تواجه تحديًا بعد انتهاء العيد وهو زيادة الوزن، لذا يفضل الاعتدال فى تناول الطعام والاعتماد على وجبات خفيفة وسط الوجبات الأساسية وفيما يلى وفقًا لموقع هيلث سايد بعض النصائح الموصى بها خلال هذا الوقت من العام:

خطط لوجباتك

بالتخطيط لوجباتك الخفيفة في وقت مبكر من يومك ووضعها جانبًا قبل أن تشعر بالجوع، تنظيم وجبتك الخفيفة مبكرًا سيساعد أيضًا في تنظيم التحكم في حصتك.

تحديد الأولويات

قم بإعطاء الأولوية للخيارات الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة اللذيذة ولكنها مغذية في نفس الوقت، يمكن للفستق أن يقدم البروتين النباتي والألياف و سعرات حرارية اقل

الترطيب

يلعب الترطيب أيضًا دورًا محوريًا في الحد من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية .

بعض النصائح لتناول الطعام باعتدال خلال موسم الأعياد

-تناول طبقًا متوازنًا؛ املأ طبقك بمزيج من البروتينات والخضروات والحبوب الكاملة.

-الحد من السعرات الحرارية السائلة، والحذر من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية، واختيار الماء أو المشروبات غير المحلاة.

-اختيار وجبات خفيفة صحية، مثل الفستق، بين الوجبات.

-استمتع بالحلويات اللذيذة باعتدال وقم بالتخطيط لها في نظامك الغذائي.