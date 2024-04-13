ميناء دمياط يستقبل 41 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 5 سفن، بينما غادر 8 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26362 طن تشمل: 12526 طن كلينكر و1800 طن يوريا و12036 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30284 طن تشمل: 13050 طن قمح و2200 طن فول صويا و5649 طن خردة و3690 طن حديد و3010 طن ابلاكاش و1106 طن ذرة و1579 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1091 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 253 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4120 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45984 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 173412 طنًا، كما غادر 3 قطار بحمولة إجمالية 3766 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 1516 شاحنة.