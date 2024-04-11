ميناء دمياط يستقبل 40 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 836 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17020 طنا، تشمل 11500 طن قمح و5520 طن بضائع متنوعة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53647 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164295 طنًا .

بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 163 شاحنة.



