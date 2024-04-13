كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد قطار تالجو على خطوط السكة الحديد، "خط القاهرة أسوان، وخط القاهرة الاسكندرية"، ومحطات الوقوف.

مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية:

يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحا.

يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

ويقوم قطار 2027 تالجو الإسكندرية / القاهرة الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساء.

مواعيد قطار تالجو على خط "الإسكندرية - القاهرة":

ويقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.قطار 2026 يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءملحوظة يقوم قطار 2022 الساعة 9 ص من محطة الإسكندرية ايام الجمعة والعطلات.اسعار قطار تالجو على خط القاهرة اسكندرية والعكس.. الدرجة الأولى 225 والدرجة الثانية 150 جنيه.

مواعيد قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان":

يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعة 7 مساء ويصل أسوان الساعة 6,40 صباح اليوم التالى.يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساء يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحا.



يشار إلى أن محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي: "الجيزة - المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

أسعار تذاكر قطار تالجو على خط "القاهرة - أسوان":

- المنيا: الدرجة الاولى 350 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه.– أسيوط: الدرجة الاولى 350 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه.– سوهاج: الدرجة الاولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.– قنا : الدرجة الاولى 550 جنيه، الدرجة الثانية 350 جنيه.- الأقصر : الدرجة الاولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.- ادفو : الدرجة الاولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيه.- أسوان: الدرجة الاولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيه.