معارض سياحية وأثرية.. السياحة والآثار في أسبوع

كتب محمد أسعد

نشرت وزارة السياحة والآثار تقريرا يرصد نشاط الوزارة خلال الأسبوع الماضي، وتضمن..

* وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض الأداء المالي للمجلس منذ بداية العام المالي الحالي (يوليو 2023 حتى فبراير 2024)، حيث انخفض اعتماد المجلس على التمويل من الموازنة العامة للدولة بنسبة 90%، مقارنة بالعام المالي المنقضي في 30 يونيو 2022.

كما تمت مناقشة عدة موضوعات أخرى، منها الموافقة على غلق مقابر أسرة محمد علي بمنطقة الإمام الشافعي أمام الزيارة لحين الانتهاء من ترميمها، واعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على رفع المبلغ المستحق للمفتش الأثري والمرمم والباحث بمركز البحوث والصيانة المرافق للبعثات الأجنبية حين الاستعانة بهم ليصبح 7000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه شهريًا.

* وزراء السياحة والآثار والبيئة والتنمية المحلية يبحثون آليات التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية

اجتمع وزراء كل من السياحة والآثار، والبيئة، والتنمية المحلية، لبحث آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات، دون الخلل بالتعاقدات الخاصة بتلك المنشآت.

كما تمت مناقشة تطبيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمنشآت السياحية بجنوب سيناء، نظرًا للأهمية السياحية للمدينة، وآلية التعامل مع المواد القابلة للتدوير على أن يتم ذلك من خلال الشركات المرخص لها، طبقًا لنوع المخلفات.



جاء ذلك بناءً على تكليفات مجلس الوزراء لتفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

* الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ ومتحفي مطار القاهرة الدولي

تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإدارة المركزية للمنافذ ومتحفي الآثار بصالتي 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للوقوف على نظام سير العمل ومستجداته وأحوال العاملين بما يساهم في الارتقاء بمستوي العمل بكافة قطاعات المجلس.

جاء ذلك في إطار الجولات التفقدية للأمين العام التي يقوم بها بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف منذ توليه مهام منصبه، بالإضافة للاستماع إلى مشاكل العاملين وأفكارهم وآرائهم لتطوير منظومة سير العمل، حيث أكد على اهتمامه بالعنصر البشري والعمل على رفع كفاءته والاهتمام بمهاراته.

* مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي Travel and Vacation Show بكندا

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي Travel and Vacation Show بالعاصمة الكندية أوتاوا والذي أُقيمت فعالياته يومي 6 و 7 إبريل الجاري.

وقد شارك بالمعرض أكثر من 150 عارض من 50 دولة بالإضافة إلى المقاطعات الكندية والشركات المحلية، كما زار المعرض أكثر من 35 ألف زائر وحظى بتغطية إعلامية واسعة.



* تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول منطقة أهرامات الجيزة

شهدت منطقة أهرامات الجيزة بدء تشغيل أربع ماكينات للخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول المنطقة الأثرية، وذلك عن طريق الكروت البنكية، جنبًا إلى جنب مع منافذ بيع التذاكر الموجودة بالمنطقة، وكذلك الشراء عبر الموقع الرسمي للوزارة egymonuments.com

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنمية السياحة، ومن أبرز محاورها تحسين التجربة السياحة بالأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف بمصر، وتنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، بالتزامن مع قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

* متحف جاير أندرسون ينظم معرض مؤقت للمخطوطات بمناسبة يوم المخطوط العربي

تحت عنوان "المخطوط العربي"، نظم متحف جاير أندرسون معرضًا أثريًا مؤقتًا، لإلقاء الضوء على المخطوطات العربية من مختلف العصور الإسلامية، وذلك بمناسبة يوم المخطوط العربي الذي يوافق 4 إبريل من كل عام. ويضم المعرض 15 مخطوط ومصحف من مختلف العصور الإسلامية.

جاء ذلك في إطار خطة قطاع المتاحف لتفعيل دور المتاحف المصرية كمؤسسات ثقافية تعليمية تعمل على رفع الوعي الأثري بين أبناء المجتمع.



* المتحف القومي للحضارة المصرية يتيح تقديم خدمة جولات إرشادية للزائرين بمقابل مادي

بدأ المتحف القومي للحضارة المصرية في إتاحة خدمة حجز جولات إرشادية به، ويكون بالحجز المسبق إلكترونيًا قبل الزيارة ب 48 ساعة، من خلال الموقع الرسمي للمتحف.

وتتيح الخدمة، والتي تُقدم بمقابل مادي بالإضافة لتذكرة دخول المتحف، توفير مرشدين سياحيين يقدمون الشرح لزائري المتحف خلال جولاتهم في القاعة المركزية وقاعة النسيج المصري، باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الأسبوع، بواقع 3 جولات سياحية يوميًا بمواعيد محدده منشورة على الموقع الرسمي للمتحف.

* وزارة السياحة والآثار تواصل متابعتها للحركة السياحية بالمناطق الأثرية والمتاحف خلال عيد الفطر المبارك

تواصل وزارة السياحة والآثار متابعتها الدورية للحركة السياحية بالمناطق الأثرية والمتاحف خلال عيد الفطر المبارك، حيث تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار منطقة أهرامات الجيزة، كما تابع مساعد الوزير للتحول الرقمي كفاءة تشغيل ماكينات الخدمة الذاتية لشراء التذاكر بمنطقة الأهرامات.

كما قام كذلك، رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، بزيارة لمنطقة آثار القلعة للاطمئنان على انضباط سير العمل وسلاسة الحركة السياحية بالمنطقة والتزام مفتشى الآثار ومراقبى الأمن وأمناء الصرافة بالضوابط.

* تشكيل غرفتي عمليات لمتابعة استقبال السائحين والمواطنين بالمتاحف والمواقع الأثرية وتلقي شكواهم خلال عيد الفطر المبارك

شكلت الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وستقوم هذه الغرفة باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة، وتواجد جميع مفتشي الآثار وأمناء المتاحف بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف بصفة مستمرة خلال مواعيد الزيارة المقررة، بما يضمن انضباط سير العمل وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزائرين وتحول دون الاستمتاع بزيارتهم.

كما قامت الوزارة كذلك بتشكيل غرفه عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال أجازة العيد، لتلقي وبحث أي شكاوى أو مخالفات تَرد من السائحين الأجانب أو المواطنين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية والاطمئنان عليهم لحين رجوعهم سالمين.

* افتتاح معرض "إفريقية بيزنطة" في محطته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية

تحت عنوان "إفريقية بيزنطة" اِفتُتح بمتحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، المعرض الأثري المؤقت بعد انتهاء مدة عرضه في محطته الأولى بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، وسوف يستقبل المعرض زائريه اعتبارًا من 13 إبريل الجاري.

ويضم المعرض 11 قطعة أثرية من مقتنيات عدة متاحف منها المصري بالتحرير والقبطي بمصر القديمة، ومن مقتنيات دير سانت كاترين، ويستمر حتى 21 يوليو 2024. ويشارك به 10 دول من بينها إيطاليا، وإنجلترا، وتونس، والسودان، وألمانيا.

* مجلة SuperYachtknowledge البريطانية تُبرز في ملف خاص عن مصر مقوماتها في سياحة اليخوت

أبرزت مجلة SuperYachtknowledge البريطانية، أحد أهم المجلات المتخصصة في سياحة اليخوت، في عددها الأخير، ملف خاص عن مصر وما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة في منتج سياحة اليخوت، وذلك بالمشاركة مع الوزارة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم والترويج لهذا المنتج في مصر.

وألقت المجلة الضوء من خلال غلافها الخاص وكذلك قسم خاص داخل هذا العدد، على يخت "المحروسة" التاريخي أقدم يخت فائق في العالم.

كما استعرضت المجلة، في هذا العدد، المدن السياحية المصرية المختلفة وكذلك المتاحف والمواقع الأثرية التي تم زيارتها خلال الزيارة التعريفية التي نظمتها الوزارة لاستضافة مجموعة من القباطنة وقائدي اليخوت والصحفيين المتخصصين.