مصرع 14 شخصا بسبب الأمطار والعواصف فى باكستان

وكالات

لقى ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم فى إقليمى بلوشستان جنوب غرب باكستان والبنجاب شرقى البلاد جراء أمطار غزيرة وعواصف ضربت الإقليمين، بحسب روسيا اليوم.



وقالت قناة "جيو نيوز" إن 4 أشخاص لقوا حتفهم فى عدة مناطق فى إقليم بلوشستان بعد دخول رياح قوية وعواصف إلى الإقليم، حيث قتل شخصين بسبب البرق وشخصين آخرين - بسبب تماس كهربائى بعد وقوع عامود إنارة عليهما.

وفى إقليم البنجاب لقى 10 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال وامرأتان فى مدن ومناطق مختلفة من الإقليم بسبب البرق.

وأضاف مسؤولون فى بلوشستان أن الأمطار الغزيرة قد أدت إلى فيضانات فى بعض المناطق دمرت ما لا يقل عن 15 منزلا، وتتوقع دوائر الأرصاد الجوية الباكستانية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية فى عدد من المدن والأقاليم مما جعل السلطات ترفع حالة التأهب لمواجهة أى طوارئ.