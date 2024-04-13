مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة نارية بالمعصرة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية موتوسيكل، في طريق المعصرة بمركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان للمشرحة والمصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بلقاس، بوصول مصابين إلي مستشفي بلقاس، ادعاء حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل"

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" في طريق المعصرة، ونتج عنه مصرع عادل، ع، ال، 63 عاما، مقيم الجرايدة، نتيجة اصابته بنزيف داخلي، وإصابة محمد،ه، ال، اشتباه نزيف داخلي وكسر باليد اليمني، وجاري عمل الفحوصات الطبيه

تم نقل جثمان المتوفي ثلاجة حفظ الموتي داخل مشرحة المستشفى، وتحويل المصاب إلي المستشفي الدولي، لتلقي العلاج اللازم والوضع تحت المتابعة الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.