مصرع شاب وإصابة 13 آخرين فى سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

لقى شاب مصرعه وأصيب ثلاثة عشر آخرين فى حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه ترعة على طريق بلقاس الستامونى

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط سيارة ميكروباص داخل أحد الترع بطريق بلقاس الستامونى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص محملة بالركاب داخل أحد الترع على طريق الستامونى بلقاس، أمام قرية السماحية، وتم استدعاء سيارات الاسعاف وتم انتشال جثمان الركاب وتبين وفاة واحد يدعى عبد الله السيد عبد الله وإصابة 13 آخرين بإصابات مختلفة، تم نقلهم إلى مستشفى بلقاس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.