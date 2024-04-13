اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 11:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد فى المنطقة

السبت، 13 أبريل 2024 10:52 م
مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد فى المنطقة علم مصر - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة وتحقيق السلام. 

يذكر أن البيت الأبيض قد أعلن أن إيران بدأت هجوما جويا على إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت القناة، بأن البيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي ونائبه أطلعا الرئيس بايدن على التطورات في الشرق الأوسط.

كما أفادت القناة بأن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية تحلق فوق العراق والأردن في محاولة لاعتراض الطائرات بدون طيار الإيرانية التي تحلق باتجاه إسرائيل.

 







ايران

اخبار ايران

هجوم ايران

اسرائيل

حرب ايران

تل ابيب

حرب غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة