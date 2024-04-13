محافظ الغربية يقود حملة مكبرة للإشغالات والنظافة بشوارع كفر الزيات

الغربية ـ محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، باستكمال جولاته الصباحية المفاجئة برابع أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع مركز ومدينة كفر الزيات، بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وخلال الجولة تم إزالة كل الإشغالات بالشوارع، ووجه المحافظ بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة جميع التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهى والأسواق والملاهى، والتى تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ، أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية فى المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

يذكر أن جولة المحافظ تأتى كواحدة من عدة جولات تنفذ بكل مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.