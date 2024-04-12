محافظ الغربية يقرر مجازاة المسؤولين بمجلس مدينة زفتى لتدنى مستوى النظافة

الغربية مصطفى عادل

قاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم جولة مفاجئة تفقدية لشوارع مركز ومدينة زفتى ومركز ومدينة السنطه فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للاطمئنان على الانضباط فى الشارع ورفع الإشغالات وأعمال النظافة، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التى تهم المواطن فى حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وخلال الجولة قرر محافظ الغربية، مجازاة المسؤولين بمركز ومدينة زفتى، وذلك لتدنى سوء الحالة العامة للنظافة والتقصير فى المتابعة اليومية للنظافة ورفع الاشغالات بمركز ومدينة زفتى.

وتابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد وشدد محافظ الغربية، على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضارى لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه رحمى بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهى والاسواق والملاهى التى تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية فى المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

