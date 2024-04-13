محافظة القاهرة تضبط 10 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين، وذلك فى اطار المتابعة المستمرة للأسواق طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وفى هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 5.5 طن لحوم ، ومفروم، وكبدة، وبرجر، و4.5 طن دواجن غير صالحة للاستخدام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 21 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم .