لأول مرة على مستوى العالم.. نيجيريا تطلق لقاحًا جديدًا ضد التهاب السحايا

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان، إنه في خطوة تاريخية، أصبحت نيجيريا أول دولة في العالم تطرح لقاحًا جديدًا يسمى Men5CV أوصت به منظمة الصحة العالمية، والذي يحمي الناس من 5 سلالات من بكتيريا المكورات السحائية.

وأوضحت المنظمة أنه يتم تمويل أنشطة اللقاح والتطعيم في حالات الطوارئ من قبل التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي (Gavi)، الذي يمول المخزون العالمي من لقاح التهاب السحايا، ويدعم البلدان ذات الدخل المنخفض بالتطعيم الروتيني ضد التهاب السحايا.

وأضافت المنظمة أن نيجيريا هي واحدة من 26 دولة موبوءة بالتهاب السحايا في أفريقيا، وتقع في المنطقة المعروفة باسم حزام التهاب السحايا الأفريقي. في العام الماضي، كانت هناك قفزة بنسبة 50% في حالات التهاب السحايا السنوية المبلغ عنها في جميع أنحاء أفريقيا.

في نيجيريا، أدى تفشي النيسرية السحائية (المكورات السحائية) من المجموعة المصلية C إلى 1742 حالة يشتبه في إصابتها بالتهاب السحايا، بما في ذلك 101 حالة مؤكدة و153 حالة وفاة في 7 من أصل 36 ولاية نيجيرية (أداماوا، باوتشي، غومبي، جيغاوا، كاتسينا، يوبي، زامفارا) بين 1 أكتوبر 2023 و11 مارس 2024. ولقمع الفاشية القاتلة، تم تنفيذ حملة تطعيم يومي 25 و28 مارس 2024 للوصول مبدئيًا إلى أكثر من مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 1 و29 عامًا.

وأشارت المنظمة إلى أن التهاب السحايا هو عدوى خطيرة تؤدي إلى التهاب الأغشية (السحايا) التي تحيط وتحمي الدماغ والحبل الشوكي. هناك أسباب متعددة لالتهاب السحايا، بما في ذلك مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية والطفيلية. غالبًا ما تشمل الأعراض الصداع والحمى وتيبس الرقبة. التهاب السحايا الجرثومي هو الأكثر خطورة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تسمم الدم، ويمكن أن يؤدي إلى إعاقة خطيرة أو قتل المصابين به في غضون 24 ساعة.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية : "إن التهاب السحايا عدو قديم ومميت، لكن هذا اللقاح الجديد يحمل القدرة على تغيير مسار المرض، ومنع تفشي المرض في المستقبل، وإنقاذ العديد من الأرواح". "إن طرح نيجيريا لقاحا للمرض يجعلنا نقترب خطوة أخرى من هدفنا المتمثل في القضاء على التهاب السحايا بحلول عام 2030."

ويوفر اللقاح الثوري الجديد درعًا قويًا ضد السلالات الخمس الرئيسية لبكتيريا المكورات السحائية (A وC وW وY وX) في جرعة واحدة. جميع السلالات الخمس تسبب التهاب السحايا وتسمم الدم. وهذا يوفر حماية أوسع من اللقاح الحالي المستخدم في معظم أنحاء أفريقيا، والذي يكون فعالاً فقط ضد السلالة A.

يتمتع اللقاح الجديد بالقدرة على الحد بشكل كبير من حالات التهاب السحايا وتعزيز التقدم في التغلب على التهاب السحايا. وهذا مهم بشكل خاص لبلدان مثل نيجيريا حيث تنتشر المجموعات المصلية المتعددة. يستخدم اللقاح الجديد نفس التكنولوجيا المستخدمة في لقاح التهاب السحايا A (MenAfriVac®)، الذي قضى على أوبئة المكورات السحائية A في نيجيريا.

لقد تضرر شمال نيجيريا، ولا سيما ولايات جيغاوا وباوتشي ويوبي، بشدة من تفشي التهاب السحايا المميت، وهذا اللقاح يوفر للعاملين في مجال الصحة أداة جديدة لوقف هذا التفشي ووضع البلاد أيضًا على طريق القضاء عليه. وقال البروفيسور محمد علي بات من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية النيجيرية . "لقد قمنا بالكثير من العمل لإعداد العاملين في مجال الصحة والنظام الصحي لبدء هذا اللقاح الجديد. لقد حصلنا على دعم لا يقدر بثمن من سكاننا على الرغم من فترة الصيام هذه ومن قادة مجتمعنا وخاصة أمير جوميل في ولاية جيغاوا الذي أطلق شخصيًا حملة التطعيم في الولاية. سنراقب التقدم عن كثب ونأمل في توسيع نطاق التحصين في الأشهر والسنوات المقبلة لتسريع التقدم.

استغرق تصنيع هذا اللقاح المتقارن الجديد متعدد التكافؤ 13 عامًا واستند إلى شراكة بين PATH ومعهد المصل الهندي. كان التمويل من مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية التابع لحكومة المملكة المتحدة أمرًا بالغ الأهمية لتطويره.

في يوليو 2023، قامت منظمة الصحة العالمية بتأهيل اللقاح الجديد Men5CV وفي أكتوبر 2023 أصدرت توصية رسمية إلى البلدان لإدخال اللقاح الجديد. خصص جافى Gavi موارد لإطلاق برنامج Men5CV في ديسمبر 2023، وهو متاح حاليًا للاستجابة للفاشية من خلال مخزون الطوارئ الذي تديره مجموعة التنسيق الدولية (ICG) المعنية بتوفير اللقاحات، بينما من المتوقع أن يبدأ النشر من خلال الحملات الوقائية الجماعية في عام 2025 عبر جميع أنحاء العالم. دول حزام التهاب السحايا.

وقال أندرو ميتشل، وزير التنمية وأفريقيا في المملكة المتحدة: "إن إطلاق مليون جرعة لقاح في شمال نيجيريا سيساعد في إنقاذ الأرواح، والوقاية من الأمراض طويلة الأمد، وتعزيز هدفنا المتمثل في التغلب على التهاب السحايا على مستوى العالم بحلول عام 2030". "هذا هو بالضبط نوع الابتكار العلمي، الذي تدعمه المملكة المتحدة، والذي آمل أن يتم تكراره في السنوات القادمة لمساعدتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات، بما في ذلك القضاء على الأمراض الأخرى."

تدعم منظمة الصحة العالمية المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها (NCDC) في الاستجابة لفاشية التهاب السحايا في البلاد. ويشمل ذلك مراقبة الأمراض، واكتشاف الحالات النشطة، واختبار العينات، وإدارة الحالات. ولعبت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أيضًا دورًا حيويًا في دعم نيجيريا للاستعداد لإطلاق اللقاح الجديد وتدريب العاملين الصحيين.

وقال الدكتور نانتاليلي موجالا، رئيس منطقة أفريقيا في منظمة PATH : "عاماً بعد عام، يزعج التهاب السحايا بالمكورات السحائية البلدان في جميع أنحاء أفريقيا". "إن إدخال اللقاح الجديد في نيجيريا يبشر بعصر تحولي في مكافحة التهاب السحايا بالمكورات السحائية في أفريقيا. واستنادًا إلى إرث جهود التطعيم السابقة، يعكس هذا الحدث المهم أكثر من عقد من الشراكات المبتكرة التي لا تتزعزع. ولا يكمن اللقاح الجديد في تأثيره المباشر فحسب، بل في حياة عدد لا يحصى من الأشخاص الذين سيحميهم في السنوات القادمة، مما يقربنا من مستقبل خالٍ من تهديد هذا المرض.

وفي عام 2019، أطلقت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها المبادرة خارطة الطريق العالمية لدحر التهاب السحايا بحلول عام 2030 وتضع خارطة الطريق رؤية شاملة نحو عالم خال من التهاب السحايا، ولها ثلاثة أهداف:

- القضاء على أوبئة التهاب السحايا الجرثومي.

- الحد من حالات التهاب السحايا الجرثومي الذي يمكن الوقاية منه باللقاحات بنسبة 50% والوفيات بنسبة 70%؛ و

- الحد من الإعاقة وتحسين نوعية الحياة بعد التهاب السحايا لأي سبب.

قالت أوريليا نغوين، مديرة البرامج الرئيسية في التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي (Gavi) ، الذي يمول المخزون العالمي بالإضافة إلى طرح اللقاحات: "مع تزايد تفشي الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم، تعد الابتكارات الجديدة مثل اللقاح الجديد ضرورية لمساعدتنا في التصدي لها". "تشير هذه الشحنة الأولى إلى بداية دعم التحالف العالمي للقاحات السحائية لبرنامج اللقاح المتقارن متعدد التكافؤ ضد المكورات السحائية (MMCV)، والذي سيشهد، بفضل التمويل المطلوب من الجهات المانحة خلال السنوات الخمس المقبلة من عملنا، توزيع اللقاحات المترافقة الخماسية التكافؤ ضد المكورات السحائية في البلدان عالية المخاطر. وبفضل اللقاحات، تمكنا من القضاء على حالات تفشي كبيرة ومدمرة لالتهاب السحايا A في أفريقيا: والآن لدينا أداة للاستجابة للمجموعات المصلية الأخرى التي لا تزال تسبب تفشيات واسعة النطاق تؤدي إلى إعاقة ووفيات طويلة الأمد.

في أعقاب حملة اللقاح ضد التهاب السحايا في نيجيريا، كان من المعالم الرئيسية على طريق هزيمة التهاب السحايا هو القمة الدولية حول التهاب السحايا التي ستعقد في باريس في أبريل 2024 حيث سيجتمع القادة للاحتفال بالتقدم المحرز وتحديد التحديات وتقييم الخطوات التالية. إنها أيضًا فرصة لقادة البلدان والشركاء الرئيسيين للالتزام سياسيًا وماليًا لتسريع التقدم نحو القضاء على التهاب السحايا باعتباره مشكلة صحية عامة بحلول عام 2030.



