اليوم السابع
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غرق طفل وإصابة 3 سيدات ورجل فى حوادث متفرقة بأسوان

السبت، 13 أبريل 2024 10:49 ص
غرق طفل وإصابة 3 سيدات ورجل فى حوادث متفرقة بأسوان غريق - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى طفل مصرعه غرقا أثناء السباحة فى الترعة الكبيرة بمدينة كوم أمبو بأسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وعلى الجانب الآخر أصيب 4 أشخاص بينهم سيدات فى مشاجرة بأبو الريش.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل يدعى "مصطفى رجب حفنى، 15 سنة"، فى الترعة الكبيرة بكوم أمبو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وفى السياق، أصيب 4 أشخاص، 3 سيدات ورجل، فى مشاجرة وقعت فى قرية أبو الريش بنجع الشيمة لخلاف وقع بين الطرفين، وتم نقل 4 مصابين وهم: "حمدى أحمد، 55 سنة، كريمة شرعى، 51 سنة، ميرفت رضا، 50 سنة، ابتسام محمد، 30 سنة"، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 







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