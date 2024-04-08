محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ 915 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 915 مواطنًا بالقافلة الطبية المجانية بقرية القادسية مركز الرياض، وإجراء 247 تحليلا طبيا، و44 حالة أشعة، و180 فحصا طبيا لـ 75مواطنًا، وتحويل 12 مريضًا إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

قال محافظ كفر الشيخ، إن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز اهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه القوافل تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين، لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.



اجراء الكشف الطبي على مريضة