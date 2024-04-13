شركة المالية والصناعية تتقدم بطلب رخصة تشغيل مجمع الأسمدة بالعين السخنة

كتب هانى الحوتى

قالت شركة المالية والصناعية المصرية-إحدى الشركات العامة- إنها تقدمت بكل نماذج شهادة صلاحية الأشغال للمباني يوم 11 مارس الماضي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي لمجمع المالية بالعين السخنة.

جاء ذلك في تقرير لشركة المالية والصناعية المصرية، ردًا على تقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية المستقلة للشركة في 31 ديسمبر عام 2023، والذي تضمن مطالبة الجهاز بسرعة انتهاء شركة المالية من استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي لمجمع المالية بالسخنة رغم تأجيره اعتبارًا من 1 أبريل 2023، لما لذلك من أثر مباشر على إيراداتها بخلاف تعرضها لغرامات.

أوضحت شركة المالية والصناعية المصرية، أسباب تخفيض نسب الرطوبة من السماد الناعم الذي يستخدم لإنتاج السماد المحبب؛ لأن رطوبة السماد الناعم المستخدم لإنتاج السماد المحبب 7-8%، ورطوبة السماد المحبب الناتج 2.5%، وأن عملية الإنتاج تتطلب استخدام 1.06 طن سماد ناعم لإنتاج طن سماد محبب، كما أن الإنتاج الفعلي هو السماد الناعم، أما التحبب من عملية تحويل من الصورة الناعمة إلى المحبب وليست عملية صناعية بل تغيير شكل المنتج فقط.

أشارت شركة المالية والصناعية، إلى أنها ستقوم بالاستفادة من قطع الغيار أصناف راكدة، والبالغ تكلفتها 1.6 مليون جنيه، بما يوفر على الشركة تكلفة شراء قطع غيار جديدة بتكلفة أعلى من تكلفة قطع الغيار.

ذكرت الشركة، أنه تم صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بصرف كامل قيمة حصة ممثلي الشركة المالية بمجلس إدارة شركة السويس في توزيعات أرباح شركة السويس لتصنيع الأسمدة عن عام 2023 لممثلي الشركة المباشرة.

يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة موافاته بقرارات الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع الأسمدة، وذلك بعدما تضمنت إيرادات استثمار شركة المالية والصناعية في 31 ديسمبر عام 2023 نحو 247 مليون جنيه حصة في توزيعات أرباح شركة السويس لتصنيع الأسمدة عن عام 2023، كما لم تتضمن إيرادات شركة المالية والصناعية حصتها في توزيعات مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع الأسمدة.

قالت شركة المالية والصناعية، إنها تقوم بدراسة وتحليل الهيكل التمويلي للشركة، وسبل توفير السيولة اللازمة لتقليل السحب على المكشوف لتجنب الأعباء التمويلية، يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات بخفض السحب على المكشوف، والذي بلغ في 31 ديسمبر عام 2023 بجانب القروض مبلغ 986 مليون جنيه بزيادة 404 ملايين جنيه عن أرصدة 31 ديسمبر عام 2022، لما لذلك من أثر مباشر على ربحية الشركة.