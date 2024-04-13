شاهد نسب تنفيذ محطة مترو جامعة الدول العربية

كتب سيد الخلفاوى

محطة مترو جامعة الدول العربية هى إحدى محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة ( 3C ) لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وهى محطة نفقية قريبة من شارع جامعة الدول وشهاب وشارع دجلة وشارع الحجاز وشارع سوريا وشارع وادى النيل وشارع محى الدين أبو العز وسفارة سان مارينو وكنيسة الشهيد أبى سيفين والصندوق الاجتماعى للتنمية ونادى الصيد المصرى ومعهد المخطوطات العربية .

وتتكون المحطة من ثلاثة طوابق تحت الأرض، طابق الرصيف والطابق الأوسط و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على أربعه سلالم متحركة وأربعة سلالم ثابتة، كما تحتوى المحطة على 22 بوابة تذاكر.

ويمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشتمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ) وتم تشغيلها بداية العام الجارى.

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات [3 محطـات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول )، محطة علوية (جامعة القاهرة ) محطة سطحية (بولاق الدكرور).