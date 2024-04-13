سيدة تقتل شابا فى الطالبية بسبب خلاف على أولوية استقلال توك توك

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت سيدة متهمة بقتل شاب في الطالبية بارتكاب الجريمة، وذكرت أمام رجال لمباحث أن خلافا نشب بينها وبين المجني عليه، متعلق بأولوية استقلال توك توك، تطور إلى مشاجرة، مما دفعها لطعنه بسلاح أبيض.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، أكدوا تعدي المتهمة على المجني عليه، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرج الجريمة، وقررت النيابة تشريح الجثة والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الطالبية، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن سيدة تعمل بائعة خضار، وراء ارتكاب الجريمة، نتيجة خلاف متعلق بأولوية استقلال توك توك.

تم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.