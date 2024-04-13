خروج عدد من المصابين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل زفاف بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، حالة مصابى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص، مما أسفر الحادث عن إصابة 53 مواطنا بإصابات خفيفة إلى متوسطة، حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعى بحرى مسجد النور مركز أبو قرقاص مما أسفر عن إصابة 53 مصابا تم نقلهم إلى مستشفى أبو قرقاص المركزى ومستشفى المنيا العام، كما تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعى.

