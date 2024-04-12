ننشر أسماء المصابين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمركز أبو قرقاص بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، بأحد المنازل بقرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بعدما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يتضمن اندلاع حريق داخل منزل في بقرية منسافيس التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إثر انفجار أنبوبة بوتجاز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 45 شخصا، وقد تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع داخل المنزل.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى أبو قرقاص والمنيا العام، لتلقى العلاج اللازم، وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبد الرحيم حسين عبد الرحيم، 45 سنة، يوسف شعبان محمد، 20 سنة، محمد نصر مصطفى، 30 سنة، صابر فتحي جمعة، 25 سنة طارق محمد جابر، 18 سنة، رودينا حسن علي، 9 سنوات، عفاف عبدالحميد محمد، 40 سنة، علاء محمد، 30 سنة، محمد صابر عبدالرحمن، 42 سنة، شريف محمد صابر، 12 سنة، زياد حسن علي، 8 سنوات، عامر حسن عبدالعزيز، 38 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى الفكرية المركزي، ملك حسن علي، 13 سنة، مهني عبد الله محمد، 52 سنة، محمد أحمد نادي، 11 سنة، رحمة أحمد نادي 14 سنة، سيد فؤاد، 43 سنة، شهد نادي محمد، 4 سنين، نورا نادي محمد، 15 سنة، عيد محمد نادي، 8 سنين، محمد أحمد نادي، 12 سنة، رحمة أحمد نادي، 14 سنة، سيد فؤاد عبدالكريم، 43 سنة، سماح فرغلي محمد، 40 سنة، محمد يوسف أحمد، 18 سنة، فؤاد مهني عبدالحميد، 25 سنة، شعبان مهني عبدالحميد، 50 سنة، عمرو محمد صابر، 14 سنة، عبدالله طه نجاح، 12 سنة، أدهم سيد نجاح، 12 سنة، ليلى سيد سيد، 45 سنة، منة أحمد علي، 13 سنة، و تم نقلهم لمستشفى المنيا الجامعي.

كما أصيب نبيل محمد رضا، 58 سنة، طه ناجح سيد، 40 سنة، هدير ربيع فوزي، 20 سنة، فاطمة نادي سيد، 43 سنة، ندى محمد سليمان، 19 سنة، قدرية عبدالحميد مهني، 60 سنة، طالب عبدالمنعم طالب، 45 سنة، درديري عبدالباقي درديري، 50 سنة، عصام مخلوف توني، 43 سنة، نبيه ناجح سيد، 40 سنة، محمود رمضان محمود، 23 سنة، محمد نبيل محمد، 23 سنة، محمد درديري عبدالباقي، 23 سنة، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.