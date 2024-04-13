"تنظيم الاتصالات" يصدر مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال رمضان 2024

كتبت هبة السيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في رمضان 2024، وبمقارنتها بنفس الفترة من رمضان 2023، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 74% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 9 مليون مستخدم جديد، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 29% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 800 ألف مستخدم جديد.

هذا وقد تباين استخدام تطبيقات الانترنت خلال يوم في رمضان 2024 مقارنًة برمضان 2023 كما يلي:

مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكى..)، وبلغ عدد المستخدمين 28 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 10 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 41% مقارنًة برمضان 2023.

البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل إيميل، ياهو إيميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 18 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 15 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 30% مقارنًة برمضان 2023.

بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 24 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 58 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 81% مقارنًة برمضان 2023.

مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 41 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 14 مليون ساعة مشاهدة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 41% مقارنًة برمضان 2023.

التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 19 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 1,3 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بـ3% مقارنًة برمضان 2023.

تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل إنترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 49 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 109 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 66% مقارنًة برمضان 2023.

منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصى أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 42 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 17 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنًة برمضان 2023.

محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask، Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 42 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 34 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 18% مقارنًة برمضان 2023.

ألعاب إلكترونية: وهي ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاى ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 21 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 1مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنًة برمضان 2023.

الدردشة الإلكترونية: وهى خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 40 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 675 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 10% مقارنًة برمضان 2023.

بث فيديو مباشر: وهى خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 21 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4000 ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 46% مقارنًة برمضان 2023.

اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 6 مليون مستخدم، وعدد الساعات 196 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 76% مقارنًة برمضان 2023.