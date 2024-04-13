تعرف على المنطقة الصناعية الجديدة فى تمى الأمديد بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تسعى محافظة الدقهلية إلى توسيع القاعدة الصناعية داخل المحافظة، من خلال توفير وانشاء مناطق صناعية جديدة، تستطيع تلبية احتياجات المستثمرين والمصنعين، لتوفير أجواء جيدة للاستثمار، والتشجيع على التوسع فى الأنشطة وزيادة عجلة الإنتاج، ولتوفير منتج محلى ينافس المستورد، وهو ما دفع محافظة الدقهلية، إلى البحث عن زيادة المناطق الصناعية داخل المحافظة، إلى أكثر من منطقة وبمختلف الاماكن الجغرافية، حيث تمتلك محافظة الدقهلية عدد من المناطق الصناعية فى غرب المحافظة مثل المنطقة الصناعية بجمصة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية والاستثمارية فى جنوب المحافظة بميت غمر، وبالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة العصافرة شمال محافظة الدقهلية،

والآن تسعى محافظ الدقهلية إلى إضافة 18 فدان أخرى، وبناء مدينة صناعية جديدة بمدينة تمى الامديد، لتكون نواة جديدة لانطلاق المشروعات الصناعية بالمحافظة، ولتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة والمشاركة فى النهضة الصناعية التى تسعى له الدولة المصرية.

وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى أن المكان المقترح لإقامة المنطقة الصناعية به، يقع بزمام قرية كفر الأمير، التابعة لمركز تمى الامديد وهى منطقة أثرية، وتم التنسيق والاتفاق مع وزارة الآثار بالتنقيب فى المنطقة استعدادا لخروجها من الآثار لبدء تنفيذ المنطقة الصناعية عليه، وبالفعل تم البدء والانتهاء من مساحة كبيرة من المنطقة، وتم الدفع بزيادة أعداد العاملين لسرعة الانتهاء من أعمال البحث والتنقيب، استعداد لإخراج المساحة من الحظر الأثرى تمهيدا لاستغلالها فى انشاء المنطقة الجديدة.



المنطقة الصناعية الجديدة فى تمي الامديد بالدقهلية (1)



المنطقة الصناعية الجديدة فى تمي الامديد بالدقهلية (2)