تحرير 275 محضرا تموينيا وضبط 1790 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، من تحرير 275 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 152 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 123 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله .

وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها 4 محاضر جنح بمراكز قويسنا وأشمون ضد أصحاب محلات سلع غذائية وأدخنة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن، كما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم ضد أصحاب محال أدوات مكتبية لحوزتهم 1790 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام محظور تداولها.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.