بيع رسالة بخط الأميرة ديانا بـ1900 جنيه إسترلينى.. اعرف التفاصيل

إيمان حنا

حصل مشتر أمريكي على رسالة شكر كتبتها الأميرة ديانا بخط اليد على ورق قصر كنسينجتون بالحبر الفارغ إلى صانع ملابس عسكرية اسمه هورس إن جونز، كان يصنع أزياء للأميرين ويليام وهاري عندما كانا صغيرين، وبلغ ثمن الرسالة التى بيعت فى مزاد علنى 1900 جنيه إسترليني.

وتعتبر الرسالة هي الأحدث في سلسلة من العناصر المتعلقة بالأميرة ديانا والتي بيعت للآلاف على مر السنين، ويرجع تاريخها إلى 25 أبريل 1988، وفيها أشادت الأميرة الراحلة بالسترات القتالية التي صنعها لابنيها الللذين كانا فى سن الخامسة والثالثة وقتذاك، وفق "ديلي ميل" البريطانية.

وأخبرت ديانا الخياط كيف كان طفلاها مسروران بملابسهما، وقالت أيضاً إن ابنيها يريدان أيضاً الاحتفاظ بالزي الرسمي عندما يذهبان إلى السرير، حتى يتمكنا من النوم كالجندي.

وأضافت في الرسالة: "عزيزي العريف جونز، أردت جداً أن أكتب وأشكرك كثيراً على صنع السراويل والسترات القتالية لوليام وهاري"، مؤكدةً أنه صنعها بسرعة كبيرة، وأنها لا تستطيع التعبير عن مدى سعادتهما وحماسهما، وتابعت: لقد كان لطفاً كبيراً منك أن تواجه الكثير من المتاعب.

ووقعت الأميرة بوضوح بنهاية الرسالة دون ذكر زوجها آنذاك الأمير تشارلز، فكتبت "مع خالص الشكر منا نحن الثلاثة، ومع خالص التقدير، ديانا".

يذكر أنه تم بيع رسالة أخرى العام الماضى في مزادات تشيسويك، كتبتها الأميرة ديانا عن مشكلاتها الزوجية في مايو 1995، بمبلغ 8750 جنيهاً إسترلينيا.