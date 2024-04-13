انتهاء موسم عصير القصب فى مصانع السكر بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مصانع السكر فى محافظة أسوان عن انتهاء موسم عصير القصب لإنتاج السكر للعام الحالى 2024، بعد أن بدأ الموسم فى شهر يناير خلال مطلع العام الحالى، واستمر لـ4 أشهر.

وتبرز عدسة "اليوم السابع" موسم عصير قصب السكر، ومراحل تصنيعه بداية من دخول شحنات القصب للمصنع ثم رفعها بواسطة أوناش ودخولها مرحلة العصير والتسخين والتبخير وغير ذلك من خطوات إنتاج السكر، وكذلك الاستخدامات الأخرى لقصب السكر ودخوله فى تصنيع العديد من المواد والمنتجات الثانوية.

وأعلنت مصانع سكر إدفو بمحافظة أسوان، عن انتهاء موسم عصير القصب لإنتاج السكر هذا العام 2024، كما أعلنت إدارة المصانع عن تحديد خروج آخر تخصيصة لشحن القصب يوم الأربعاء، 3 أبريل 2024، شحن الخميس 4 أبريل 2024، للموسم الحالى.

وفى السياق، قال المهندس سامى أحمد عبد المطلب، رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبى بكوم أمبو، إن مصنع كوم أمبو بدأ فى استقبال كميات القصب مع بداية السنة الجديدة 2024، وتم توريد ما يقرب من مليون ونصف طن قصب فى الموسم، وإنتاج أكثر من 160 ألف طن سكر، لافتاً إلى أن سعر طن القصب زاد للمزارعين هذا الموسم ليرتفع من 1100 إلى 1500 جنيه.



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