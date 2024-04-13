انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسى 2023/2024 بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية ليدء امتحانات نهاية العام الدراسى 2023/2024، والمقرر أن تبدأ فى شهر مايو القادم، وجارى الإعلان عن جداول الامتحانات لكل المراحل التعليمية المختلفة،

وأشار إلى أن امتحانات الشهاده الاعداديه سوف تكون بنظام البوكليت مثل الترم الاول، واضاف بأنه تم التنبيه على واضعى الأسئلة بالالتزام بكافة ضوابط الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة من الوزارة،، ومراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب والتدرج فى مستوى الأسئلة، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة مع تحرى الدقة التامة عند اختيار فقرات الأسئلة والالتزام بالأجزاء المقررة فقط للفصل الدراسى، ومراجعتها لغويًا وفنيًا، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة.

واضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى إلى جانب متابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأى مشكلة طارئة.

كما تم التوجيه بتحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعى الامتحان والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على كافة الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الدينى أو السياسى مع مراجعة المادة العلمية فنيا.