انتظام العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى رأس البر المركزى فى رابع أيام العيد

دمياط ـ معتز الشربيني

أكد الدكتور أحمد عريف مدير إدارة مستشفى رأس البر المركزي، علي انتظام العمل بأقسام العيادات الخارجية علي مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير المستشفي، إلي أن فريق الحوكمة والرقابة بديوان عام محافظة دمياط، بقيادة محمد أبو العز قام اليوم السبت بالمرور المفاجئ علي العيادات الخارجية بمستشفى رأس البر المركزي، وكان في استقبالهم الدكتورة هالة الخضري المدير المناوب ورئيس فريق الترصد بالمستشفى وجيهان ندا وكيلة هيئة التمريض بالمستشفي.

حيث تم المرور والتأكد من تواجد الفريق الطبي بأكمله من أطباء بكل العيادات التخصصية وتمريض وفنيين ومدير مناوب ومتابعة جاهزية المستشفى لاستقبال الحالات بالعيادات الخارجية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

كما تم متابعة خطة نوبتجيات المستشفي خلال إجازة عيد الفطر والتأكيد على زيادة عدد الأطباء وعدم التغيير في الجداول إلا بإذن رسمى، كما تمت متابعة معدلات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل بالمستشفي ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، وتم أيضا المرور على مستشفي رأس البر المركزي من الداخل، لمتابعة آخر التجهيزات الإنشائية للمستشفي وبيان احتياجات العيادات الخارجية الصباحية والمسائية الحالية في الفترة القادمة وآخر مستجدات أعمال التطوير وكفاءة البنية التحتية لكل الأقسام، وذلك من خلال أعمال الصرف والكهرباء والتشطيبات وغيرها، وذلك للحصول علي أعلي مستوي من التطور والكفاءة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتنوع الخدمات المقدمة بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضي.