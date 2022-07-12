إطلاق عيادة طبية لتأمين شواطئ رأس البر لتقديم خدمات علاجية بالمجان

دمياط معتز الشربيني

أطلقت وزارة الصحة عيادة طبية لتأمين شواطئ مدينة رأس البر تضمنت سيارة متنقلة مزودة بكافة التجهيزات الطبية تمركزت أمام مستشفى رأس البر المركزى .

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

تقدم العيادة خدمات طبية وعلاجية لجميع رواد المدينة خلال فصل الصيف من خلال إجراء الفحوصات الأولية اللازمة بالمجان، حيث يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتأمين المناطق الساحلية ووفقا لخطة التعاون مع المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع المناطق.