"اليوم السابع" يكشف حقيقة نقل توابيت فرعونية عبر "مترو الأنفاق"

كتب محمد أسعد

كشف مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن نقل توابيت فرعونية عبر الخط الثاني لمترو الأنفاق.

وأكد رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار في تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن هذا الفيديو غير صحيح، ولم تتم عملية نقل توابيت فرعونية بهذا الشكل غير العلمي وغير المهني أو المؤمن، وإنما هو مجرد فيديو تخيلي أنتجه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر التقنيات الحديثة وقام بنشره دون أن يوضح حقيقته.

أشار مؤمن عثمان إلى أن عمليات نقل الآثار تتم بطريقة عملية دقيقة وبضوابط وشروط مشددة، وبوسائل نقل مؤمنة يتم تجهيزها خصيصًا حسب طبيعة كل أثر وبوجود الآثاريين والمتخصصين وشرطة السياحة والآثار، وذلك إعمالا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.