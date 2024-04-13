شاهد الصالون الملكى في قصر رأس التين بالإسكندرية بـ5 جنيهات

كتبت منال العيسوى

الجمال الملكى والمقتنيات الاثرية، مازالت تستقطب محبيها على مر العصور، وفى الإسكندرية مدينة الجمال والتألق وعروس البحر المتوسط ، كل ركن فيها يروى حكاية ويحكيها وهناك أثرا شاهدا عليها، ففي مدينة الإسكندرية وبالتحديد في شارع قصر رأس التين بجوار معهد القوات البحرية، يمكنك ان تشاهد جمال وروعة قصر رأس التين من الساعة التاسعة صباح كل يوم حتى الساعة الخامسة، فقط من خلال دفع تذكرة الدخول للقصر وقيمتها خمسة جنيهات

قصر رأس التين من القصور التي بنيت في عهد محمد ، وتميزت بطرازها المعمارى الأوروبي الحديث وذو النقوش الأندلسية، و نتج عن هذا المزيج الاوروبى العربى تحفة معمارية، تزينها الجداريات من الداخل والزخارف من الخارج، وجماله ليس فقط في بناؤه وانما يكتمل جماله وروعته بحديقة القصر الممتلئة بكل أنواع الزهور الملونة، وملاعب للتنس، وأكشاك الطيور.

قصر رأس التين يوجد بداخله العديد من المرافق الأثرية، تلك التي جعلت منه مكانا من أرقى أماكن الخروج في الإسكندرية، حيث يحتوى على الصالون الملكي، وقاعة العرش، وقاعة الملك فؤاد، إضافة للعديد من الأنتيكات الأثرية، واللوحات التاريخية.



لن تتوقف زيارتك لقصر التين عند هذا الحد وانما ستمتد ل زيارة مسجد محمد كريم، حتى تكتمل في ذهنك الصورة التاريخية لهذه الحقبة المميزة في تاريخ مصر الحديثة، ولابد ان تشاهد سكة القطار الحديدي، ومرسى الباخرة المحروسة.

