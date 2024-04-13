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المدارس المصرية اليابانية تعلن عن الفروع الجديدة وفتح باب التقديم قريبا

السبت، 13 أبريل 2024 01:29 م
المدارس المصرية اليابانية تعلن عن الفروع الجديدة وفتح باب التقديم قريبا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه سيتم الإعلان قريبا عن الفروع الجديدة بالمدارس المصرية اليابانية وفتح باب التقديم بها.


وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن أنه سيتم فتح باب التقديم لكل من يرغب للانضمام لأسرة المدارس المصرية اليابانية في" منتصف أبريل الجارى " سواء "للطلاب الجدد (مرحلة رياض الأطفال) أو المراحل الأخرى (أولى إبتدائي- ثانية ابتدائي- ثالثة ابتدائي) حيث أنه لا توجد تحويلات مباشرة وعلى كل من يرغب في الالتحاق بالمدارس التقدم على المنصة في منتصف شهر أبريل.


وأوضحت المدارس اليابانية، علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.







وزارة التربية والتعليم

فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام المقبل

اخبار مصر

اليوم السابع بلس




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