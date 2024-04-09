جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس اليابانية تبدأ 14 مايو

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والمقرر أن يبدأ يوم 14 مايو المقبل.

- الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية «مستوي رفيع» من الساعة التاسعة ونصف وحتي الساعة الحادية وعشر ونصف.

- السبت 18 مايو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتي الحادية عشر ونصف، والتربية الدينية من الثانية عشر وحتي الواحدة ونصف.

- الأحد 19 مايو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية من التاسعة وحتي العاشرة ونصف .

- الأثنين 20 مايو 2024: امتحان مادة العلوم من التاسعة وحتي العاشرة ونصف.

- الثلاثاء 21 مايو 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من التاسعة وحتي العاشرة ونصف.

- الأربعاء 22 مايو 2024: امتحان الرياضيات من التاسعة وحتي العاشرة ونصف.

وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات طلاب المدارس اليابانية للترم الثاني، اخبار مصر

- يوم الخميس23 مايو 2024: امتحان مادة التكنولوجيا المعلومات من من التاسعة وحتي العاشرة ونصف، والمهارات المهنية.