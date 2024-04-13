الكونغو الديمقراطية: مقتل جندي في اشتباكات بين الجيش ومليشيات كوديكو

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شنت ميليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" هجوما على موقع لجيش الكونغو الديمقراطية يقع بالقرب من منطقة "درودرو" في إقليم "دجوجو" بمقاطعة "إيتوري"، بشمال شرق الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل.



وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين، الذين شنوا هجومهم أمس الأول، كانوا يحاولون كذلك التقدم نحو مستشفى وموقع للنازحين في "درودرو" فيما تصدت لهم قوات الأمن، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية كونغولية اليوم /السبت/.



وأشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش أخطرت قوة حفظ السلام التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في قاعدة "درودرو" بالهجوم والتي انتشرت على الفور من أجل دعم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.



واستمرت الاشتباكات المسلحة بين القوات الكونغولية والمسلحين قرابة ثلاث ساعات قبل أن تقوم قوة مشتركة من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من التدخل وإجبار عناصر ميليشيات "كوديكو" على الانسحاب والفرار.



تجدر الإشارة إلى أن ما لا يقل عن 10 مدنيين قتلوا الأسبوع الماضي في هجوم شنه أفراد مليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" على إحدى قرى إقليم "دجوجو" بمقاطعة "إيتوري" شمال شرق الكونغو الديمقراطية.