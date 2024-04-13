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القاهرة الإخبارية: الحكومة الأردنية تنفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة

السبت، 13 أبريل 2024 11:42 م
القاهرة الإخبارية: الحكومة الأردنية تنفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة ملك الأردن
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الحكومة الأردنية تنفي إعلان حالة الطوارئ في المملكة.

ونفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.
 
وقال الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقاً.
 
وشدد المبيضين في هذا الصدد على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة فيما تنشر، منبها إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.
 
وأشار الوزير إلى أن كثيراً من الأنباء التي يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا أصل لها، مبيناً أن الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين.
 
وبين المبيضين أن السلطات المختصة قررت مساء اليوم السبت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة.

كانت قناة القاهرة الإخبارية قد أفادت فى خبر لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.







الحكومة الأردنية

إعلان حالة الطوارئ

المملكة

الاردن




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