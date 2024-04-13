الفئة العمرية "40 - 49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفئة العمرية "40-49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.5%، فيما بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43.1٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالي بينما كان 44.6% خلال الربع السابق مقابل 42.8% في الربع المماثل للعام السابق.

وأضافت بيانات الجهاز، أن معدل المساهمة للذكـور بلغ 68.9٪، مقابل 71.2٪ في الربع السابق، وكانت 68.5٪ في الربع المماثل من العام السابق، أما الإناث بلغت 16٪ بينما كان 16.7٪ في الربع السابق وكانت 15.1٪ في الربع المماثل من العام السابق".

وسجل معدل المساهمة "في الحضر42.7٪، في الريف 43.5٪" بينما كان "في الحضر 44.1٪، 45٪ في الريف" في الربع السابق، مقابل "في الحضر 42.2٪، في الريف 43.3٪" في الربع المماثل من العام السابق.