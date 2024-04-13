اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى مخزن للأحذية بالمنوفية دون إصابات

السبت، 13 أبريل 2024 07:53 م
السيطرة على حريق فى مخزن للأحذية بالمنوفية دون إصابات حريق -أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للأحذية بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للأحذية بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية دون خسائر فى الأرواح ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 







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