السيطرة على حريق فى مخزن للأحذية بالمنوفية دون إصابات

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للأحذية بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمخزن للأحذية بشارع الجلاء بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية دون خسائر فى الأرواح ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.